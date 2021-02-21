Мария Машкова снялась в кино в США 

Актриса рассказала, приняла участие в съемках фильма в Америке. Этот проект стал первым американским в жизни Машковой. В подробности Мария своих поклонников посвящать не стала, лишь отметила, что картина тесно связана с темой космоса.
Также Машкова призналась, что ждала приглашения в американский проект почти 10 лет:
«Потребовалось десять лет, чтобы получить первую работу в Америке. Зато сразу такую, о которой я даже не мечтала».
Напомним, что Мария Машкова давно живет на две страны.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Шепелев прокомментировал слухи об увольнении с ТНТ.