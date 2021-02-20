Шепелев прокомментировал слухи об увольнении с ТНТ 

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев прокомментировал слухи об увольнении с телеканала ТНТ. Своим мнением он поделился в stories Instagram.
Отвечая на вопросы подписчиков, Шепелев высмеял информацию о закрытии своей программы «Ты как я». И в дополнение к этому телеведущий опубликовал снимок, на котором он прикрывает лицо ладонью, подписав:
«Закрыли? Не слышал».
Таким образом Шепелев опроверг информацию об увольнении с канала. И на вопрос, почему появляются такие слухи, ведущий написал:
«Потому что дебилы, как говорит [глава МИД России] Сергей Лавров».
Ранее «Рамблер» писал о том, что российские зрители назвали «Офицеры» самым мужским фильмом.