Шепелев прокомментировал слухи об увольнении с ТНТ 

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Российский телеведущий Дмитрий Шепелев прокомментировал слухи об увольнении с телеканала ТНТ. Своим мнением он поделился в stories Instagram.

Отвечая на вопросы подписчиков, Шепелев высмеял информацию о закрытии своей программы «Ты как я». И в дополнение к этому телеведущий опубликовал снимок, на котором он прикрывает лицо ладонью, подписав:

«Закрыли? Не слышал».

Таким образом Шепелев опроверг информацию об увольнении с канала. И на вопрос, почему появляются такие слухи, ведущий написал: