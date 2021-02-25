Лановой перед смертью стал жертвой мошенницы 

Народный артист СССР Василий Лановой перед смертью оказался жертвой мошенницы. Об этом сообщил друг актера, режиссер Вячеслав Моцардо в разговоре с «Комсомольской правдой».

Известно, что сначала женщина заявляла, что представляет правительство, а затем она назвала себя директором артиста. Мошенница организовывала актеру выступления, и тот участвовал в них, даже если не желал этого. С каждого концерта женщина получала грантовые и спонсорские средства.

Моцардо предположил, что актер мог заразиться коронавирусной инфекцией, выступая на гастролях в разгар пандемии.