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Лановой перед смертью стал жертвой мошенницы 

Мария Грибова 2 часа назад
Лановой перед смертью стал жертвой мошенницы
Фото: РИА Новости
Народный артист СССР Василий Лановой перед смертью оказался жертвой мошенницы. Об этом сообщил друг актера, режиссер Вячеслав Моцардо в разговоре с «Комсомольской правдой».
Известно, что сначала женщина заявляла, что представляет правительство, а затем она назвала себя директором артиста. Мошенница организовывала актеру выступления, и тот участвовал в них, даже если не желал этого. С каждого концерта женщина получала грантовые и спонсорские средства.
Моцардо предположил, что актер мог заразиться коронавирусной инфекцией, выступая на гастролях в разгар пандемии.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Борис Щербаков опроверг информацию о своем заражении COVID-19.
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Актеры , Василий Лановой , Борис Щербаков , Комсомольская правда
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