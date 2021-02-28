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Актрисы, которых все ненавидят 

Диана Товсепова 2 часа назад
Говорят, что красивых женщин мало, кто любит. А красивых и успешных, тем более. У каждой голливудской актрисы при этом есть целая армия фанатов, однако среди них есть такие, которые у большинства вызывают лишь негативные эмоции.
Обычно такое случается из-за скандальной репутации актрисы. Так, например красавица Эмбер Херд взбесила всех киноманов тем, что навлекла на Джонни Деппа целый список проблем. Именно из-за ее жалоб на экс-супруга, он больше не сможет сыграть в новом фильме по вселенной Гарри Поттера.
Смотрите видео, чтобы узнать, каких актрис ненавидят во всем мире, несмотря на их успех и сногсшибательную внешность.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что стало с героями "Дикого ангела".
Актеры , Видео , Гарри Поттер
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