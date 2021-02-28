Актрисы, которых все ненавидят 

Говорят, что красивых женщин мало, кто любит. А красивых и успешных, тем более. У каждой голливудской актрисы при этом есть целая армия фанатов, однако среди них есть такие, которые у большинства вызывают лишь негативные эмоции.

Обычно такое случается из-за скандальной репутации актрисы. Так, например красавица Эмбер Херд взбесила всех киноманов тем, что навлекла на Джонни Деппа целый список проблем. Именно из-за ее жалоб на экс-супруга, он больше не сможет сыграть в новом фильме по вселенной Гарри Поттера

Смотрите видео, чтобы узнать, каких актрис ненавидят во всем мире, несмотря на их успех и сногсшибательную внешность.