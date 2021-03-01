Как сложилась судьба Панаса Петровича из «Королевы бензоколонки» 

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Андрей Сова пришел в актеры не со студенческой скамьи, а с флота. В его фильмографии небольшие, но очень запоминающиеся роли остроумных, обаятельных, веселых, порой немного странных героев. Несмотря на то, что на первом плане в картинах почти всегда были другие артисты, герои Андрея Совы надолго запоминались зрителям. Подтверждение тому — Панас Петрович из фильма "Королева бензоколонки".

Смотрите видео и узнаете, как прожил свою жизнь Андрей Сова.