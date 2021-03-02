Клуни и Робертс снова снимутся вместе

Американские актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс вновь снимутся вместе в романтической комедии Ticket to paradise («Билет в рай»). Об этом сообщает Deadline.
В картине режиссера-постановщика Ола Паркера звезды сыграют экс-супругов. Сценарий напишет дважды номинированный на премию «Оскар» Тед Мелфи. Продюсерами фильма стали Эрик Феллнер и Тим Беван. Новая кинолента выйдет в прокат в текущем году.
У Джорджа Клуни и Джулии Робертс уже был опыт совместной работы. Артисты снялись вместе в трилогии про друзей Оушена режиссера Стивена Содерберга, а также в криминальном триллере постановки Джоди Фостер «Финансовый монстр».
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что премию «Золотой Глобус» обвинили в коррупции.