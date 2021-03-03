Актер Олег Басилашвили получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.
"Губернатор Александр Беглов по поручению президента России вручил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени народному артисту СССР Олегу Басилашвили. Также актеру объявлена благодарность президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Известно, что указ о награждении актера был подписан в октябре 2019 года.
Олег Басилашвили сыграл более чем в 60 фильмах: "Вокзал для двоих", "Осенний марафон", "Мастер и Маргарита", "О бедном гусаре замолвите слово" и других.
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