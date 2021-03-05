Как изменились актеры фильма «Такси» спустя 23 года 

Фильм "Такси" считается одним из самым успешных в французском прокате. Первая часть ленты вышла в 1998 году. С тех пор прошло 23 года, и актеры популярного комедийного боевика сильно изменились. Например, сыгравшему роль главного персонажа Сами Насери сейчас уже 59 лет.
Еще в "Такси" снялись Марион Котийяр, Фредерик Дифенталь, Эмма Виклунд, Бернар Фарси, Жан-Кристоф Буве, Эдуар Монтут. Смотрите видео, чтобы узнать, как сложилась их судьба.
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