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Как сложилась судьба звезды фильма «Три толстяка» 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Актер Валентин Никулин служил в театре "Современник". Широко известен он стал после выхода картины 1966 года "Три толстяка", где он сыграл доктора Гаспара Арнери. Однако сам артист эту роль не любил: из-за нее все режиссеры стали воспринимать его только в амплуа чудака.
В 1991 году Валентин Никулин эмигрировал в Израиль и даже играл там в театре. Но через семь лет он снова вернулся в Россию. Смотрите видео, чтобы узнать, как сложилась судьба советского актера.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как изменились актеры фильма "Такси" спустя 23 года.
Актеры , Видео , Три толстяка , Такси , Валентин Никулин
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