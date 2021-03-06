Как сложилась судьба звезды фильма «Три толстяка» 

Актер Валентин Никулин служил в театре "Современник". Широко известен он стал после выхода картины 1966 года "Три толстяка" , где он сыграл доктора Гаспара Арнери. Однако сам артист эту роль не любил: из-за нее все режиссеры стали воспринимать его только в амплуа чудака.

В 1991 году Валентин Никулин эмигрировал в Израиль и даже играл там в театре. Но через семь лет он снова вернулся в Россию. Смотрите видео, чтобы узнать, как сложилась судьба советского актера.