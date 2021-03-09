Десять фактов о Безрукове, о которых мало кто знает 

Сергей Витальевич Безруков — российский актер театра и кино, прославившийся в начале 2000-х после выхода сериала «Бригада», где он сыграл принципиального криминального авторитета Сашу Белого.

Был в отечественном кинематографе такой период, когда все самые кассовые и значимые картины были «оккупированы» именно этим актером. За свою карьеру он успел сыграть Есенина, Высоцкого и даже Пушкина, дважды.

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