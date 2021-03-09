Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Десять фактов о Безрукове, о которых мало кто знает 

Катерина Саломе 1 час назад
Сергей Витальевич Безруков — российский актер театра и кино, прославившийся в начале 2000-х после выхода сериала «Бригада», где он сыграл принципиального криминального авторитета Сашу Белого.
Был в отечественном кинематографе такой период, когда все самые кассовые и значимые картины были «оккупированы» именно этим актером. За свою карьеру он успел сыграть Есенина, Высоцкого и даже Пушкина, дважды.
Смотрите видео и узнаете десять неожиданных фактов из биографии выдающегося актера современности.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как сложилась судьба Панаса Петровича из "Королевы бензоколонки".
Актеры , Видео , Сергей Безруков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Десять фактов о Безрукове, о которых мало кто знает
04:49
Десять фактов о Безрукове, о которых мало кто знает
Актеры
Восемь браков, а счастья нет: история звезды «Место встречи изменить нельзя»
07:45
Восемь браков, а счастья нет: история звезды «Место встречи изменить нельзя»
Актеры
Как изменились актеры «Молодежки»
07:13
Как изменились актеры «Молодежки»
Актеры
Что стало со звездами сериала «Зачарованные»
09:17
Что стало со звездами сериала «Зачарованные»
Сериалы
Как сложилась судьба звезды фильма «Три толстяка»
06:10
Как сложилась судьба звезды фильма «Три толстяка»
Актеры
Как изменились актеры фильма «Такси» спустя 23 года
08:22
Как изменились актеры фильма «Такси» спустя 23 года
Актеры
Детали «Царя скорпионов, которые заметили лишь взрослые
09:46
Детали «Царя скорпионов, которые заметили лишь взрослые
Фильмы
Где сейчас знаменитые участники «Фабрики звезд»
03:00
Где сейчас знаменитые участники «Фабрики звезд»
ТВ
Хорошие сериалы, которые уже вышли в этом году
10:13
Хорошие сериалы, которые уже вышли в этом году
Сериалы
В фильме «Гарри Поттер» обнаружен подлог
00:39
В фильме «Гарри Поттер» обнаружен подлог
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение