В 2013 году на телеканале СТС состоялась премьера «Молодежки». Сериал растянулся на шесть сезонов. Вначале проект был неудачным, так как сценаристы чересчур затянули сюжет, они много внимания уделили личным драмам хоккеистов. Но позже рейтинги подскочили, финальную серию 1 сезона просмотрел каждый четвертый зритель. Зрителям очень полюбились красавцы-хоккеисты из команды «Медведи».
Чтобы узнать, как изменились актеры «Молодежки», смотрите видео.
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