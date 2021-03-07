Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Как изменились актеры «Молодежки» 

Катерина Саломе 19 минут назад
В 2013 году на телеканале СТС состоялась премьера «Молодежки». Сериал растянулся на шесть сезонов. Вначале проект был неудачным, так как сценаристы чересчур затянули сюжет, они много внимания уделили личным драмам хоккеистов. Но позже рейтинги подскочили, финальную серию 1 сезона просмотрел каждый четвертый зритель. Зрителям очень полюбились красавцы-хоккеисты из команды «Медведи».
Чтобы узнать, как изменились актеры «Молодежки», смотрите видео.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что стало со звездами сериала «Зачарованные».
Актеры , Видео , Медведь , Зачарованная , Медведи
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как изменились актеры «Молодежки»
07:13
Как изменились актеры «Молодежки»
Актеры
Что стало со звездами сериала «Зачарованные»
09:17
Что стало со звездами сериала «Зачарованные»
Сериалы
Как сложилась судьба звезды фильма «Три толстяка»
06:10
Как сложилась судьба звезды фильма «Три толстяка»
Актеры
Как изменились актеры фильма «Такси» спустя 23 года
08:22
Как изменились актеры фильма «Такси» спустя 23 года
Актеры
Детали «Царя скорпионов, которые заметили лишь взрослые
09:46
Детали «Царя скорпионов, которые заметили лишь взрослые
Фильмы
Где сейчас знаменитые участники «Фабрики звезд»
03:00
Где сейчас знаменитые участники «Фабрики звезд»
ТВ
Хорошие сериалы, которые уже вышли в этом году
10:13
Хорошие сериалы, которые уже вышли в этом году
Сериалы
В фильме «Гарри Поттер» обнаружен подлог
00:39
В фильме «Гарри Поттер» обнаружен подлог
Фильмы
Нелепые ответы, которые давали участники шоу «Такси»
11:48
Нелепые ответы, которые давали участники шоу «Такси»
ТВ
Как сложилась судьба Панаса Петровича из «Королевы бензоколонки»
04:57
Как сложилась судьба Панаса Петровича из «Королевы бензоколонки»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение