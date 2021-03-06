Что стало со звездами сериала «Зачарованные» 

Первый эпизод сериала "Зачарованные" вышел в эфир в октябре 1998 года и приковал к экранам миллионы зрителей. История про трех сестер-ведьм будоражила фантазии и взрослых, и детей, а через несколько лет телесериал стал одним из самых популярных в мире.

Конечно, мы все помним имена Алисы Милано, Холли Мэри Комбс и Шэннон Доэрти и их культовых перснажей. Но что же стало со звездами сериала спустя больше, чем 20 лет.