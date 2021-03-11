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Что стало с Японцем из фильма «Республика ШКИД» 

Александра Нечаева 5 часов назад
Вячеслава Голубкова зрители помнят по роли Япончика (Георгия Ионина) в фильме Геннадия Полока «Республика ШКИД». В картину режиссер набирал актеров преимущественно из детских домов, но 15-летний Слава оказался исключением: мальчик рос в благополучной и полной семье.
С ролью самого способного шкидца Голубков справился блестяще, после «Республики ШКИД» Славе предлагали сниматься и дальше, но родители юного дарования настояли на том, чтобы он сначала окончил школу. Вячеслав родителей послушался, но от мечты стать актером в итоге не отказался.
Смотрите видео и узнаете, как в результате сложилась жизнь Вячеслава Голубкова.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что стало с актерами сериала «Восьмидесятые».
Актеры , Видео , Республика ШКИД , Вячеслав Голубков
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