Что стало с Японцем из фильма «Республика ШКИД» 

Вячеслава Голубкова зрители помнят по роли Япончика (Георгия Ионина) в фильме Геннадия Полока «Республика ШКИД». В картину режиссер набирал актеров преимущественно из детских домов, но 15-летний Слава оказался исключением: мальчик рос в благополучной и полной семье.

С ролью самого способного шкидца Голубков справился блестяще, после «Республики ШКИД» Славе предлагали сниматься и дальше, но родители юного дарования настояли на том, чтобы он сначала окончил школу. Вячеслав родителей послушался, но от мечты стать актером в итоге не отказался.

Смотрите видео и узнаете, как в результате сложилась жизнь Вячеслава Голубкова.