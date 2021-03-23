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"Гарри Поттер" станет злодеем в новом фильме

Даня Виттиг
51 минуту назад
Актер Дэниел Рэдклифф в последние годы старается отойти от амплуа справедливого волшебника. Поэтому в новом фильме он сыграет злодея. Об этом пишет Deadline.
"Гарри Поттер" станет злодеем в новом фильме
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Речь идет о картине «Затерянный город Д», которая расскажет историю писательницы, ведущей аскетичный образ жизни, и мужчины-модели, снявшегося для обложки ее книги.
По сюжету главным героям предстоит внезапно оказаться в джунглях и попробовать выжить. В комедийном боевике, кроме Рэдклиффа, роли исполнят Сандра Буллок, Ченнинг Татум, а также Давайн Джой Рэндольф и Патти Харрисон.
Режиссерами картины выступят братья Аарон и Адам Ни, кторые известны по фильмам «Банда грабителей» и «Последний романтик».
Премьера «Затерянного города Д» назначена на первую половину 2022 года.
Ранее "Рамблер" сообщал, что смотреть в кино с 25 марта.
Актеры,Сандра Буллок,Гарри Поттер,
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