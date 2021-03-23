"Гарри Поттер" станет злодеем в новом фильме

Актер Дэниел Рэдклифф в последние годы старается отойти от амплуа справедливого волшебника. Поэтому в новом фильме он сыграет злодея. Об этом пишет Deadline.

Речь идет о картине «Затерянный город Д», которая расскажет историю писательницы, ведущей аскетичный образ жизни, и мужчины-модели, снявшегося для обложки ее книги.

По сюжету главным героям предстоит внезапно оказаться в джунглях и попробовать выжить. В комедийном боевике, кроме Рэдклиффа, роли исполнят Сандра Буллок , Ченнинг Татум, а также Давайн Джой Рэндольф и Патти Харрисон.

Режиссерами картины выступят братья Аарон и Адам Ни, кторые известны по фильмам «Банда грабителей» и «Последний романтик».