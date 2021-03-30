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"Мысли путались, он забывал слова": вдова Ланового о последних днях жизни актера

Мира Маркина
4 часа назад
Вдова Василия Ланового Ирина Купченко в интервью "Комсомольской правде" рассказала о последних днях жизни супруга.
"Мысли путались, он забывал слова": вдова Ланового о его последних днях
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Купченко призналась, что до сих пор не смирилась со смертью мужа, который ушел из жизни в конце января 2021 года:
"До сих пор не верю, что его нет. О чем я сейчас думаю? О судьбе этого человека".
По словам актрисы, артист до последнего не прекращал работать, даже когда оказался в больнице. Так, Лановой трудился над выступлением, приуроченным к 50-летию картины "Офицеры", в которой он исполнил роль Ивана Варравы:
"Он должен был петь там песню „От героев былых времен“. И вот он в больнице все время пытался заниматься голосом. Но у него не было сил на упражнения. Потом он начал слова песни повторять, хотя много раз ее пел и знал их наизусть. Но поскольку у него была высокая температура, мысли путались и он забывал слова".
Лановой болел коронавирусом, и из-за болезни у него многое не получалось. Ему подсказывали жена, дежурный врач и сиделка. Артист отказывался делать капельницы, пока ему не споют:
"С каждым днем Василий Семенович пел все тише и тише. И, повторяя слова этой песни, он и умер",
- призналась Купченко.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лановой перед смертью стал жертвой мошенницы.
Актеры,Офицеры,Василий Лановой,Ирина Купченко,Комсомольская правда,
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