"Мысли путались, он забывал слова": вдова Ланового о его последних днях

Купченко призналась, что до сих пор не смирилась со смертью мужа, который ушел из жизни в конце января 2021 года:
По словам актрисы, артист до последнего не прекращал работать, даже когда оказался в больнице. Так, Лановой трудился над выступлением, приуроченным к 50-летию картины "Офицеры", в которой он исполнил роль Ивана Варравы:
Лановой болел коронавирусом, и из-за болезни у него многое не получалось. Ему подсказывали жена, дежурный врач и сиделка. Артист отказывался делать капельницы, пока ему не споют: