"Мысли путались, он забывал слова": вдова Ланового о его последних днях

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Купченко призналась, что до сих пор не смирилась со смертью мужа, который ушел из жизни в конце января 2021 года:

"До сих пор не верю, что его нет. О чем я сейчас думаю? О судьбе этого человека".

По словам актрисы, артист до последнего не прекращал работать, даже когда оказался в больнице. Так, Лановой трудился над выступлением, приуроченным к 50-летию картины "Офицеры", в которой он исполнил роль Ивана Варравы:

"Он должен был петь там песню „От героев былых времен“. И вот он в больнице все время пытался заниматься голосом. Но у него не было сил на упражнения. Потом он начал слова песни повторять, хотя много раз ее пел и знал их наизусть. Но поскольку у него была высокая температура, мысли путались и он забывал слова".

Лановой болел коронавирусом, и из-за болезни у него многое не получалось. Ему подсказывали жена, дежурный врач и сиделка. Артист отказывался делать капельницы, пока ему не споют:

"С каждым днем Василий Семенович пел все тише и тише. И, повторяя слова этой песни, он и умер",