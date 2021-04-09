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Как сейчас выглядят актеры “Джентльмен-шоу”

Елизавета Назарова
4 часа назад
Юмористическая телевизионная передача "Джентльмен-шоу" впервые вышла на экраны в 1991 году на телеканале РТР. Создателями программы стали КВНщики, команда из Одессы "Клуб Одесских джентльменов".
Полностью свое существование прекратила в 2005 году. Шоу переходило с канала на канал, пока не стало невостребованным. Актеры, сыгравшие главных героев передачи, еще долгое время были востребованы.
Со времен первого выпуска прошло много лет, поэтому смотрите видео и узнаете, как изменились актеры известной юмористической передачи.
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