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Митрополит Иларион заступился за Бузову и ее роль во МХАТе

Даня Виттиг
8 часов назад
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» прокомментировал участие Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» МХАТ имени Горького.
Митрополит Иларион поддержал Ольгу Бузову и заявил, что театры сами назначают актеров для участия в спектаклях.
«Театры вправе приглашать непрофессиональных актеров, если это требуется для спектакля», — подчеркнул он.
Митрополит признался, что искусство театра ему не близко. При этом однажды он и сам был во МХАТе, исполняя собственное музыкальное произведение «Страсти по Матфею».
Ранее "Рамблер" сообщал, что по этому поводу думает Безруков.
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