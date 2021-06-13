Митрополит Иларион заступился за Бузову и ее роль во МХАТе

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» прокомментировал участие Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» МХАТ имени Горького.

Митрополит Иларион поддержал Ольгу Бузову и заявил, что театры сами назначают актеров для участия в спектаклях.

Митрополит признался, что искусство театра ему не близко. При этом однажды он и сам был во МХАТе, исполняя собственное музыкальное произведение «Страсти по Матфею».