Скончался актер «Убойной силы» и «Дальнобойщиков»

В настоящее время снимался в сериале «Улики из прошлого. Забытое завещание» в роли второго плана. Как актер дубляжа Егоров проявил себя в блокбастерах «Пираты Карибского моря: На краю света», «Призрак в доспехах» и «Колония Дигнидад».