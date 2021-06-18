Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Николай II, Мольер, Нехлюдов: скончался актер Андрей Егоров

Даня Виттиг
6 часов назад
Скончался актер театра и кино, звезда сериалов «Убойная сила», «Смерш» и «Дальнобойщики» Андрей Егоров. Артисту был 51 год.
Скончался актер «Убойной силы» и «Дальнобойщиков»
Фото: кадр из фильмакадр из фильма
О смерти Егорова сообщила пресс-служба Центрального театра Российской армии, где он после приглашения главного режиссера, педагога Леонида Хейфеца прослужил больше 25 лет.
Артист сыграл более чем двух десятка ролей, в том числе играл Николая II и Мольера. Ранее исполнил роль Нехлюдова в постановке продюсерского центра Ланской по мотивам романа Толстого «Воскресение».
Артист известен по эпизодическим и главным ролям в популярных телесериалах «Дальнобойщики», «Оптимисты», «По ту сторону смерти», «Убойная сила», «Маргарита Назарова» и другим драматическим телеисториям.
В настоящее время снимался в сериале «Улики из прошлого. Забытое завещание» в роли второго плана. Как актер дубляжа Егоров проявил себя в блокбастерах «Пираты Карибского моря: На краю света», «Призрак в доспехах» и «Колония Дигнидад».
Прощание пройдет в 11:00 в пятницу 19 июня. Место прощания и похорон рекомендовано отслеживать на сайте театра.
Актеры,По ту сторону смерти,СМЕРШ,Дальнобойщики,Колония Дигнидад,Оптимисты,Маргарита Назарова,Призрак в доспехах,Николай II,Маргарита Назарова,Андрей Егоров,Леонид Хейфец,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители