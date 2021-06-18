Скончался актер «Убойной силы» и «Дальнобойщиков»

Скончался актер театра и кино, звезда сериалов «Убойная сила», «Смерш» и «Дальнобойщики» Андрей Егоров. Артисту был 51 год.
Фото: кадр из фильмакадр из фильма
О смерти Егорова сообщила пресс-служба Центрального театра Российской армии, где он после приглашения главного режиссера, педагога Леонида Хейфеца прослужил больше 25 лет.
Артист сыграл более чем двух десятка ролей, в том числе играл Николая II и Мольера. Ранее исполнил роль Нехлюдова в постановке продюсерского центра Ланской по мотивам романа Толстого «Воскресение».
Артист известен по эпизодическим и главным ролям в популярных телесериалах «Дальнобойщики», «Оптимисты», «По ту сторону смерти», «Убойная сила», «Маргарита Назарова» и другим драматическим телеисториям.
В настоящее время снимался в сериале «Улики из прошлого. Забытое завещание» в роли второго плана. Как актер дубляжа Егоров проявил себя в блокбастерах «Пираты Карибского моря: На краю света», «Призрак в доспехах» и «Колония Дигнидад».
Прощание пройдет в 11:00 в пятницу 19 июня. Место прощания и похорон рекомендовано отслеживать на сайте театра.