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Сувари вспомнила о странном поведении Спейси на съемках

Мария Грибова
5 часов назад

Американская актриса Мена Сувари вспомнила о странном поведении своего коллеги Кевина Спейси на съемках фильма "Красота по-американски". Об этом сообщает издание People.

Сувари вспомнила о странном поведении Спейси на съемках
Фото: Кадр из фильма "Красота по-американски"Кадр из фильма "Красота по-американски"

Когда в СМИ появились новости о том, что Спейси обвиняют в домогательствах, Сувари вспомнила, как во время подготовки к постельной сцене артист попросил ее лечь с ним в кровать:

"Он как бы нежно обнимал меня. Все было очень спокойно, но странно и необычно".

Актриса также добавила, что поддерживает жертв насилия.

Ранее "Рамблер" писал о тяжелом браке звезды “Баллады о солдате”.

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