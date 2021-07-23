Сувари вспомнила о странном поведении Спейси на съемках

Американская актриса Мена Сувари вспомнила о странном поведении своего коллеги Кевина Спейси на съемках фильма "Красота по-американски". Об этом сообщает издание People.
Когда в СМИ появились новости о том, что Спейси обвиняют в домогательствах, Сувари вспомнила, как во время подготовки к постельной сцене артист попросил ее лечь с ним в кровать:
"Он как бы нежно обнимал меня. Все было очень спокойно, но странно и необычно".
Актриса также добавила, что поддерживает жертв насилия.
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