Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

«Пошлое кино»: Николай Бурляев раскритиковал российские фильмы

Полина Алферова
40 минут назад

Актер и режиссер Николай Бурляев дал интервью YouTube-каналу «Ещенепознер». Ведущий Николай Солодников поинтересовался его мнением по поводу современного отечественного кино.

«Пошлое кино»: Бурляев раскритиковал российские фильмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бурляев назвал сериалы гнусными и бездарными, а фильмы — омерзительными. Он подчеркнул, что только с десяток фильмов можно смотреть, не испытывая стыда за происходящее.

«Рыночное пошлое кино. Ну есть 5, 7, 10 фильмов хороших, созданные за эти годы, но этого мало! Уничтожают наше кино и нашу культуру», — объяснил Николай Бурляев.

Актер считает современный кинематограф предательством наследия Тарковского, Шукшина, Бондарчука и других великих режиссеров прошлого.

Николай Бурляев также особо отметил, что картины Тарковского обращали зрителей к Богу. А нынешняя кинопродукция понижает духовный уровень людей.

Актер прославился после главной роли в фильме Андрея Тарковского «Иваново детство. Среди других знаменитых фильмов — «Военно-полевой роман», «Мама вышла замуж», «Андрей Рублев».

Ранее «Рамблер» рассказал о том, что вдова Говорухина прокомментировала его отношения с Ходченковой.

Актеры,Мама вышла замуж,Андрей Рублев,Николай Солодников,Андрей Рублев,Николай Бурляев,Андрей Тарковский,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители