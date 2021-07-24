«Пошлое кино»: Бурляев раскритиковал российские фильмы

Актер и режиссер Николай Бурляев дал интервью YouTube-каналу «Ещенепознер». Ведущий Николай Солодников поинтересовался его мнением по поводу современного отечественного кино.

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Бурляев назвал сериалы гнусными и бездарными, а фильмы — омерзительными. Он подчеркнул, что только с десяток фильмов можно смотреть, не испытывая стыда за происходящее.

«Рыночное пошлое кино. Ну есть 5, 7, 10 фильмов хороших, созданные за эти годы, но этого мало! Уничтожают наше кино и нашу культуру», — объяснил Николай Бурляев.

Актер считает современный кинематограф предательством наследия Тарковского, Шукшина, Бондарчука и других великих режиссеров прошлого.

Николай Бурляев также особо отметил, что картины Тарковского обращали зрителей к Богу. А нынешняя кинопродукция понижает духовный уровень людей.

Актер прославился после главной роли в фильме Андрея Тарковского «Иваново детство. Среди других знаменитых фильмов — «Военно-полевой роман», «Мама вышла замуж», «Андрей Рублев».