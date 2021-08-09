Умерла актриса фильма "Москва слезам не верит"

Умерла заслуженная артистка РСФСР Татьяна Жукова-Киртбая. Об этом сообщается на сайте театра "Содружество актеров Таганки".
Актрисе был 81 год.
"Сегодня не стало заслуженной артистки РСФСР, актрисы Содружества актеров Таганки Татьяны Жуковой-Киртбая", - говорится в сообщении.
С 1966 года она служила в Театре на Таганке, а с 1992 года работала в театре "Содружество актеров Таганки". Татьяна Жукова-Киртбая сыграла более чем в 40 фильмах. Среди них "Москва слезам не верит", "Отель Элеон", "Воронины" и "Братья по обмену".
Ранее "Рамблер" рассказывал, как Меньшов снимал фильм "Москва слезам не верит".