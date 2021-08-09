Умерла актриса фильма "Москва слезам не верит"

С 1966 года она служила в Театре на Таганке, а с 1992 года работала в театре "Содружество актеров Таганки". Татьяна Жукова-Киртбая сыграла более чем в 40 фильмах. Среди них "Москва слезам не верит", "Отель Элеон", "Воронины" и "Братья по обмену".