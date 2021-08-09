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Умерла актриса фильма "Москва слезам не верит" Татьяна Жукова-Киртбая

Анна Арсеньева
1 час назад

Умерла заслуженная артистка РСФСР Татьяна Жукова-Киртбая. Об этом сообщается на сайте театра "Содружество актеров Таганки".

Умерла актриса фильма "Москва слезам не верит"
Фото: Кадр из фильма «Я требую любви!»Кадр из фильма «Я требую любви!»

Актрисе был 81 год.

"Сегодня не стало заслуженной артистки РСФСР, актрисы Содружества актеров Таганки Татьяны Жуковой-Киртбая", - говорится в сообщении.

С 1966 года она служила в Театре на Таганке, а с 1992 года работала в театре "Содружество актеров Таганки". Татьяна Жукова-Киртбая сыграла более чем в 40 фильмах. Среди них "Москва слезам не верит", "Отель Элеон", "Воронины" и "Братья по обмену".

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Меньшов снимал фильм "Москва слезам не верит".

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