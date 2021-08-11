Звезд "Друзей" Энистон и Швиммера заподозрили в романе

Актеров сериала "Друзья" Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера заподозрили в романе. Об этом сообщает Closer.
Источники издания утверждают, что звезды сблизились после работы над спецвыпуском шоу, посвященном 25-летию проекта:
"Они начали переписываться сразу после съемок, и буквально в прошлом месяце Дэвид уехал из своего дома в Нью-Йорке, чтобы увидеть Джен в Лос-Анджелесе. Они проводили время у нее дома, где она по вечерам готовила ужины, болтали и смеялись".
Также есть информация о том, что артисты якобы побывали на виноградниках в Санта-Барбаре. Знаменитости прогуливались и пили вино.
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