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Звезд "Друзей" Энистон и Швиммера заподозрили в романе

Анастасия Иванова
1 час назад

Актеров сериала "Друзья" Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера заподозрили в романе. Об этом сообщает Closer.

Звезд "Друзей" Энистон и Швиммера заподозрили в романе
Фото: Кадр из сериала "Друзья"Кадр из сериала "Друзья"

Источники издания утверждают, что звезды сблизились после работы над спецвыпуском шоу, посвященном 25-летию проекта:

"Они начали переписываться сразу после съемок, и буквально в прошлом месяце Дэвид уехал из своего дома в Нью-Йорке, чтобы увидеть Джен в Лос-Анджелесе. Они проводили время у нее дома, где она по вечерам готовила ужины, болтали и смеялись".

Также есть информация о том, что артисты якобы побывали на виноградниках в Санта-Барбаре. Знаменитости прогуливались и пили вино.

Ранее "Рамблер" писал о том, что умерла актриса "Великолепного века" Сабина Тозия.

Актеры,Друзья,Дэвид Швиммер,Дженнифер Энистон,
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