Звезд "Друзей" Энистон и Швиммера заподозрили в романе

"Они начали переписываться сразу после съемок, и буквально в прошлом месяце Дэвид уехал из своего дома в Нью-Йорке, чтобы увидеть Джен в Лос-Анджелесе. Они проводили время у нее дома, где она по вечерам готовила ужины, болтали и смеялись".