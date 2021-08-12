Прилучный: "Не уважаю ни Собчак, ни Дудя"

Актер Павел Прилучный заявил, что не готов общаться на тему личной жизни даже с именитыми журналистами.

Формат живого разговора некоторое время назад буквально захватил внимание публики. Регулярно выходят новые интервью с известными гостями в студии у Юрия Дудя, также интересные разговоры с приглашенными звездами выходят у Ксении Собчак и Ирины Шихман. Многие знаменитости буквально мечтают попасть к ним на интервью.

Но Прилучный заявил, что не пошел бы в гости на интервью к этим людям.

"Не уважаю ни Собчак, ни Дудя. Не вижу смысла в их творчестве. Не люблю интервью. Я — актер. Смотрите со мной кино, сериалы. А все остальное не должно никого касаться",

- рассказал он.