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Прилучный: "Не уважаю ни Собчак, ни Дудя"

Стелла Шмель
3 часа назад

Актер Павел Прилучный заявил, что не готов общаться на тему личной жизни даже с именитыми журналистами.

Прилучный: "Не уважаю ни Собчак, ни Дудя"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Формат живого разговора некоторое время назад буквально захватил внимание публики. Регулярно выходят новые интервью с известными гостями в студии у Юрия Дудя, также интересные разговоры с приглашенными звездами выходят у Ксении Собчак и Ирины Шихман. Многие знаменитости буквально мечтают попасть к ним на интервью.

Но Прилучный заявил, что не пошел бы в гости на интервью к этим людям.

"Не уважаю ни Собчак, ни Дудя. Не вижу смысла в их творчестве. Не люблю интервью. Я — актер. Смотрите со мной кино, сериалы. А все остальное не должно никого касаться",

- рассказал он.

Примечательно, что это он сказал в эфире Youtube-канала своей фан-группы Banda11801111.

Ранее "Рамблер" писал, что Собчак назвала интервью Дудя с Гордоном "лучшим в его карьере".

Актеры,Павел Прилучный,Ксения Собчак,
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