Телеведущая и журналистка Ксения Собчак отметила новый выпуск шоу Юрия Дудя "Вдудь", героем нового выпуска стал журналист Александр Гордон. Свое впечатление от просмотра Ксения изложила в своем посте в Instagram.
"Хочу поздравить своего соседа по ютубчику, Юрия Дудя, с лучшим, на мой взгляд, интервью в его карьере",
- написала она.
Ксения Собчак считает, что в отличие от Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева, у Гордона есть совесть.
"Сочетание ума с какой-то долей совестливости не оставляет человеку шансов быть хорошим пропагандистом. Чтобы быть Киселевым-Соловьевым надо врать нагло и уверенно, рассказывать про бандеровцев и иностранных агентов так, как будто они существуют",
- сказала Собчак.
"Александр Гордон умный. И с остатками совести. И в последние 20 минут с ним что то случилось — то ли он понял что все эти разговоры про политическую конкуренцию завели в тупик, то ли просто ему стало все равно, но он заговорил. Как мне показалось, честно и беспощадно к себе",
- продолжила журналистка свой отзыв на шоу "Вдудь".
"Все это очень — очень грустно наблюдать. Когда человека сломали не угрозы или опасность, а просто жизненные обстоятельства. И он честно об этом рассказывает",
- подытожила она.
Новый эпизод шоу "Вдудь" вышел на Youtube-канале Юрия Дудя 4 августа.
Ранее "Рамблер" писал, что Первый канал закрыл шоу с Ксенией Собчак.