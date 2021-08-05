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Собчак об интервью Дудя с Гордоном: "Человека сломали не угрозы, а жизненные обстоятельства"

Стелла Шмель
42 минуты назад

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак отметила новый выпуск шоу Юрия Дудя "Вдудь", героем нового выпуска стал журналист Александр Гордон. Свое впечатление от просмотра Ксения изложила в своем посте в Instagram.

"Хочу поздравить своего соседа по ютубчику, Юрия Дудя, с лучшим, на мой взгляд, интервью в его карьере",

- написала она.

Ксения Собчак считает, что в отличие от Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева, у Гордона есть совесть.

"Сочетание ума с какой-то долей совестливости не оставляет человеку шансов быть хорошим пропагандистом. Чтобы быть Киселевым-Соловьевым надо врать нагло и уверенно, рассказывать про бандеровцев и иностранных агентов так, как будто они существуют",

- сказала Собчак.

"Александр Гордон умный. И с остатками совести. И в последние 20 минут с ним что то случилось — то ли он понял что все эти разговоры про политическую конкуренцию завели в тупик, то ли просто ему стало все равно, но он заговорил. Как мне показалось, честно и беспощадно к себе",

- продолжила журналистка свой отзыв на шоу "Вдудь".

"Все это очень — очень грустно наблюдать. Когда человека сломали не угрозы или опасность, а просто жизненные обстоятельства. И он честно об этом рассказывает",

- подытожила она.

Новый эпизод шоу "Вдудь" вышел на Youtube-канале Юрия Дудя 4 августа.

Ранее "Рамблер" писал, что Первый канал закрыл шоу с Ксенией Собчак.

ТВ,Видео,Александр Гордон,Владимир Соловьев,Ксения Собчак,Дмитрий Киселев,
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