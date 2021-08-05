"Александр Гордон умный. И с остатками совести. И в последние 20 минут с ним что то случилось — то ли он понял что все эти разговоры про политическую конкуренцию завели в тупик, то ли просто ему стало все равно, но он заговорил. Как мне показалось, честно и беспощадно к себе",