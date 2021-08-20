Уволенная Меньшиковым актриса обвинила его в деградации театра

Актриса Людмила Шмелева, уволенная худруком театра имени Ермоловой Олегом Меньшиковым из труппы, озвучила свои претензии к его репертуарной политике. Слова Шмелевой передает News.ru.
Артистка пожаловалась на упадок состояния театра имени Ермоловой при Меньшикове:
«Я вижу, что происходит абсолютная деградация какой-либо эстетики, какого-либо уважения к своему делу: срывы гастролей, какие-то пирушки, развлечения, тусовки».
Она также отметила «безумные гонорары, указанные на сайте госзакупок», которые Меньшиков как худрук театра выписывает себе за выходы на сцену, и увидела в этих гонорарах причины сокращения ее и других актеров труппы:
«Откуда взяться средствам, если Олег Евгеньевич себе платит такие зарплаты? И не только себе, но и своим приближенным?»
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