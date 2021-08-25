Петрова назвали главным молодым актером России

Составлен список главных молодых актеров России. Их выбирали эксперты изданий "Бюллетень кинопрокатчика" и "Кино-театр.ру". Рейтинг опубликован на сайте БК.

При составлении списка учитывались актеры, возраст которых не превышает 35 лет. Деятельность артистов оценивали по нескольким критериям: общее количество проектов, число главных ролей, степень участия в рекламной кампании, награды и премии, уровень медийности, кассовые собы фильмов и их востребованность в онлайн-кинотеатрах.