Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Названы главные молодые актрисы России

Катерина Саломе
2 часа назад

Стало известно, кто возглавил рейтинг главных молодых российских актрис в возрасте до 35 лет. Список был составлен порталами «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кино-Театр.ру».

Названы главные молодые актрисы России
Фото: @im_lyubovaksenova@im_lyubovaksenova

Среди главных критериев выделяли общее количество кинопроектов и главных ролей актрис, степень их вовлеченности в рекламных кампаниях фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, кассовые сборы картин и востребованность проектов на онлайн-платформах.

Таким образом первое место в рейтинге досталось Любови Аксеновой. На втором месте оказалась Александра Бортич. Закрыла тройку лидеров Ирина Старшенбаум.

Каждый раз, когда актер получает сценарий, ему нужно сделать выбор — играть или отказаться. И каждый раз невозможно со стопроцентной точностью предсказать, насколько успешным получится фильм. О семи актерах, которые не сыграли и спаслись от позора, читайте в нашей статье.

Актеры,Александра Бортич,Ирина Старшенбаум,Любовь Аксенова,Кино-Театр.Ру,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители