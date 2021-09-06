Названы главные молодые актрисы России

Стало известно, кто возглавил рейтинг главных молодых российских актрис в возрасте до 35 лет. Список был составлен порталами «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кино-Театр.ру».

Среди главных критериев выделяли общее количество кинопроектов и главных ролей актрис, степень их вовлеченности в рекламных кампаниях фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, кассовые сборы картин и востребованность проектов на онлайн-платформах.

Каждый раз, когда актер получает сценарий, ему нужно сделать выбор — играть или отказаться. И каждый раз невозможно со стопроцентной точностью предсказать, насколько успешным получится фильм. О семи актерах, которые не сыграли и спаслись от позора, читайте в нашей статье.