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Дэниел Крейг рассказал о болезненном опыте съемок в "Джеймсе Бонде"

Даша Краснова
4 часа назад

Актер Дэниел Крейг заявил, что был не готов к славе и пристальному вниманию, которые обрушились на него после съемок Джеймса Бонда. Об этом рассказал в интервью для The Sun.

Крейг рассказал о болезненном опыте съемок в "Джеймсе Бонде"
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Известность не понравилась артисту. К тому же, это сильно повлияло на его личную жизнь.

«Я обычно запирался и задергивал шторы... Я был физически и морально в осаде», — вспомнил Крейг.

Съемки дались актеру нее просто, так как он добровольно участвовал в каждом трюке. По словам 47-летнего Крейга, это было ошибкой, так как он получил серьезные травмы, что сказалось на его нынешнем физическом состоянии.

Также долгое время актер не мог принять себя в образе агента MI-6, так как думал, что не обладает «достаточно крутой личностью» и опытом, необходимой для роли.

А другие семь актеров и вовсе отказались от своих ролей, но это сыграло им на руку и спасло от позора.

Актеры,Джеймс Бонд,Дэниел Крейг,
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