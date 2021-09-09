Крейг рассказал о болезненном опыте съемок в "Джеймсе Бонде"

Актер Дэниел Крейг заявил, что был не готов к славе и пристальному вниманию, которые обрушились на него после съемок Джеймса Бонда. Об этом рассказал в интервью для The Sun.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Известность не понравилась артисту. К тому же, это сильно повлияло на его личную жизнь.

«Я обычно запирался и задергивал шторы... Я был физически и морально в осаде», — вспомнил Крейг.

Съемки дались актеру нее просто, так как он добровольно участвовал в каждом трюке. По словам 47-летнего Крейга, это было ошибкой, так как он получил серьезные травмы, что сказалось на его нынешнем физическом состоянии.

Также долгое время актер не мог принять себя в образе агента MI-6, так как думал, что не обладает «достаточно крутой личностью» и опытом, необходимой для роли.