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"Это было пыткой": Джилленхол — о съемке откровенных сцен с Энистон

Мария Каткова
47 минут назад

Американский актер Джейк Джилленхол рассказал о съемке откровенных сцен с Дженнифер Энистон в фильме "Хорошая девочка". То, что происходило на съемочной площадке, он назвал пыткой. Об этом он сообщил в интервью Говарду Стерну, которое вышло на YouTube-канале The Howard Stern Show.

"Это было пыткой": Джилленхол — о съемке откровенных сцен с Энистон
Фото: Кадр из фильма "Хорошая девочка"Кадр из фильма "Хорошая девочка"

Актер пояснил, что после съемок фильма у него остались смешанные чувства, которые он не может забыть. Ему трудно было снимать подобные сцены, так как он был неравнодушен к Энистон.

"Это было пыткой. Но вместе с тем это и не было пыткой. Это было смесью того и другого", — рассказал он.

Джилленхол также заметил, что чувствовал себя неловко на съемочной площадке, так как вся команда наблюдает за действиями актера. При этом, все происходящее напоминало ему танец.

Это меня не заводит. По большей части это странно механистично. А еще это танец, понимаешь? Ты занимаешься хореографией на камеру"

Энистон придумала лайфхак, который позволил актерам немного отдалиться во время съемки откровенных сцен. Когда они снимались в горизонтальном положении, то использовали подушку.

Фильм "Хорошая девочка" вышел в 2002 году. Главная героиня Энистон разочаровывается в своей жизни, муже и работе, но все меняется, когда она встречает мужчину по имени Холден, которого играет Джейк Джилленхол. Однако вскоре героиня понимает, что оказалась затянута в опасную игру. Фильм был снят режиссером Мигелем Артетой по сценарию Майка Уайта.

Энистон уже давно не появлялась в громких проектах, поэтому на многочисленных интервью рассказывает о съемках "Друзей". В одном из них она раскрыла тайны актеров проекта.

Актеры,Друзья,Мигель Артета,Говард Стерн,Майк Уайт,Дженнифер Энистон,
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