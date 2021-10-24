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На роли Барби и Кена утвердили актеров

Мария Иглина
2 часа назад

В следующем году в Голливуде стартуют съемки фильма о самой популярной кукле XX века — Барби. Так, главные роли Барби и Кена исполнят актеры Марго Робби и Райан Гослинг. Об этом сообщает Deadline.

На роли Барби и Кена утвердили актеров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как сообщает издание, Гослинга пришлось долго уговаривать, поскольку продюсеры видели в роли Кена только его, а сам Райан пытается отойти от образа рокового красавчика и принимать участие исключительно в серьезных драматических фильмах. Однако после продолжительных уговоров, актер согласился на роль.

Съемки фильма начнутся в январе 2022 года, а премьера запланирована на 2023 год. Пока у картины нет названия, а сюжет держится в секрете.

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Актеры,Марго Робби,Райан Гослинг,РИА Новости,
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