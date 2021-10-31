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МХАТ отменил спектакль с Бузовой из-за плохих продаж

Мира Маркина
21 минуту назад

Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького отменил спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой. Он был запланирован на 2 ноября.

МХАТ отменил спектакль с Бузовой из-за плохих продаж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение об отмене принял генеральный директор театра Владимир Кехман «в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений». Однако МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а временно переносит его.

В постановке о молодом Сталине Ольга Бузова играет артистку кабаре Беллу Шанталь. Об участии певицы в спектакле театра стало известно 6 июня. Премьерные показы состоялись 11 и 12 июня.

Выбор МХАТа раскритиковали некоторые актеры, в том числе Сергей Безруков. Художественный руководитель театра Эдуард Бояков объяснил приглашение артистки. Он сравнил «феномен Бузовой» с популярностью американского художника Энди Уорхола. В конце августа стало известно, что театр продлил контракт с певицей.

Ранее Ольга Бузова рассказала, что сыграла роль в одном из голливудских фильмов.

Актеры,Эдуард Бояков,Энди Уорхол,Владимир Кехман,
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