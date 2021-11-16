Дакота Джонсон обвинила Хичкока в домогательствах

Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон заявила, что Альфред Хичкок разрушил карьеру ее бабушки. Об этом сообщает НСН.

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Актриса рассказала о домогательствах со стороны режиссера в адрес ее бабушки Типпи Хедрен, которая снилась у Хичкока в таких фильмах как "Птицы" и "Марли", а затем перестали приглашать на съемки других кинолент.

По словам Джонсон, режиссер получил отказ от актрисы, что вызвало гнев с его стороны. Дакота считает, что Альфред Хичкок не понес за это должного наказания.

Напомним, что режиссер умер в 1980 году и до самой смерти хранил брак со своей единственной женой, которая прощала мужу небольшие интрижки с актрисами его картин.