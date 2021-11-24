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Умер актер из «Гардемаринов» Владимир Кузнецов

Мира Маркина
2 часа назад

Умер советский и российский актер Владимир Кузнецов. Об этом сообщается на сайте «Кино-театр.ру».

Умер актер из «Гардемаринов»
Фото: Кадр из фильма «Нам здесь жить»Кадр из фильма «Нам здесь жить»

Артисту было 65 лет. Причина его смерти пока неизвестна.

Владимир Кузнецов играл в кино с 70-х до конца 90-х. За это время он снялся в 42 фильмах. Актер исполнил эпизодические роли в «12 стульях» Леонида Гайдая и сериале «Гардемарины, вперед!» Светланы Дружининой. Также он появился в фильмах «Одиноким предоставляется общежитие», «По законам военного времени» и других. Владимира Кузнецова называли «королем эпизодов».

С 1973 по 1993 год актер служил в Центре театра и кино под руководством режиссера Никиты Михалкова.

21 ноября скончалась актриса Нина Русланова.

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