Умер актер из «Гардемаринов»

Владимир Кузнецов играл в кино с 70-х до конца 90-х. За это время он снялся в 42 фильмах. Актер исполнил эпизодические роли в «12 стульях» Леонида Гайдая и сериале «Гардемарины, вперед!» Светланы Дружининой. Также он появился в фильмах «Одиноким предоставляется общежитие», «По законам военного времени» и других. Владимира Кузнецова называли «королем эпизодов».