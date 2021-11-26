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Безруков поделился кадрами со съемок в Крыму

Мария Иглина
2 часа назад

Народный артист России Сергей Безруков показал видео со съемок сериала в Крыму. Роликом актер поделился в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах можно увидеть, как Безруков демонстрирует виртуозное вождение автомобиля Lada-2101, она же "копейка".

"Автошкола по-советски. Помнят руки и ноги механику! На механике начинал свой путь водителя, теперь вот пригодилось",

— подписал пост Безруков и добавил, что находится на съемках детектива "Смерть манекенщицы". В Крыму снимается лишь часть кадров, основные съемки пройдут в Москве. События картины разворачиваются в 1974 году.

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