Болдуин дал первое интервью после смерти оператора на съемках

Алек Болдуин заявил, что не слышал о каких-либо проблемах с безопасностью, в том числе в вопросе обращения с оружием. Напомним, что на съемках фильма «Ржавчина» произошел инцидент со стрельбой, в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

«Я не слышал, чтобы с этим были какие-то проблемы. Я считал, что если люди были наняты на соответствующие должности, то они знакомы со своими обязанностями», — сказал Болдуин.

Актер добавил, что у него также не возникало вопросов по поводу компетенции людей, нанятых после того, как их предшественники прекратили работу на площадке из-за плохих условий труда.

Он заявил, что ему передали пистолет со словами "холодное оружие". Это означает, что он не заряжен. Также актер добавил, что не ожидает предъявления ему официальных обвинений.

«Я говорил с офисом шерифа, говорил с различными людьми. Мне говорят, что выдвижение обвинений крайне маловероятно», — отметил он.