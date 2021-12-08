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3 часа назад

Названа причина блокировки Шукшиной на YouTube

YouTube-канал актрисы Марии Шукшиной заблокировали из-за распространения фейков о коронавирусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Google.

Названа причина блокировки Шукшиной на YouTube
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На YouTube запрещен контент, распространяющий медицинскую дезинформацию, противоречащую медицинской информации местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения о COVID-19», — говорится в заявлении компании.

Аккаунт Марии Шукшиной, по словам представителей Google, нарушал это правило. Будет ли он восстановлен в будущем, неизвестно.

О том, что актрису заблокировали на YouTube, она сообщила ранее в своем Telegram-канале. На странице канала Шукшиной говорится, что «аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».

Мария Шукшина выступала против обязательной вакцинации. По этой причине социальная сеть Instagram ограничила доступ к подписке на аккаунт телеведущей. У пользователей начало высвечиваться предупреждение о том, что на странице неоднократно появлялась фейковая информация. Поводом послужил пост Шукшиной, в котором она ответила на открытое письмо врачей ковидных госпиталей, пригласивших противников вакцинации посетить морги и "красные зоны".

"На экскурсии в красной зоне при всем желании все не поместимся. Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи",

— написала в ответ Шукшина, за что была резко раскритикована.

Актеры,Мария Шукшина,ВОЗ,
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