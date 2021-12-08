Киану Ривз пошутил, что у него не получается стареть: видео

Актеры "Матрицы" Керри-Энн Мосс и Киану Ривз дали интервью, приуроченное к выходу нового фильма данной киновселенной. Картина "Матрица: Воскрешение" выйдет на экраны 22 декабря 2021 года.
В беседе Керри-Энн и Киану затронули тему возраста.
"Мы все стали старше",
- говорит Киану.
В этот момент Керри-Энн выразительно смотрит на Киану: "Конечно, кроме тебя".
"Я пытался, не вышло",
- отвечает ей Ривз.
Шутка о том, что Киану Ривз не стареет, появилась давно и подкрепляется тем, что актер, несмотря на сложные события в своей жизни, а также солидный возраст, выглядит достаточно молодо. Ривзу сейчас 57 лет.
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