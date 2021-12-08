Киану Ривз пошутил, что у него не получается стареть: видео

В этот момент Керри-Энн выразительно смотрит на Киану: "Конечно, кроме тебя".

Шутка о том, что Киану Ривз не стареет, появилась давно и подкрепляется тем, что актер, несмотря на сложные события в своей жизни, а также солидный возраст, выглядит достаточно молодо. Ривзу сейчас 57 лет.