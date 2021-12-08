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3 часа назад

Киану Ривз пошутил, что у него не получается стареть: видео

Актеры "Матрицы" Керри-Энн Мосс и Киану Ривз дали интервью, приуроченное к выходу нового фильма данной киновселенной. Картина "Матрица: Воскрешение" выйдет на экраны 22 декабря 2021 года.

В беседе Керри-Энн и Киану затронули тему возраста.

"Мы все стали старше",

- говорит Киану.

В этот момент Керри-Энн выразительно смотрит на Киану: "Конечно, кроме тебя".

"Я пытался, не вышло",

- отвечает ей Ривз.

Шутка о том, что Киану Ривз не стареет, появилась давно и подкрепляется тем, что актер, несмотря на сложные события в своей жизни, а также солидный возраст, выглядит достаточно молодо. Ривзу сейчас 57 лет.

Ранее мы писали, как постарела Тринити из "Матрицы".

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