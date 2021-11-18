Как постарела Тринити из "Матрицы"

Тринити стала культовым персонажем серии фильмов "Матрица". Она привела Нео к Морфеоусу, показала настоящий мир, в котором он живет. После выхода фильма многие молодые девушки копировали ее образ: делали короткую стрижку, пытались похудеть и носили кожаные плащи. В 90-х она была эталоном красоты и силы духа. Тринити сыграла канадская актриса Керри-Энн Мосс. "Рамблер" показывает ее фотографии спустя десятки лет после премьеры первого фильма и рассказывает, чем она занимается сейчас.

1/7 Тринити стала культовым персонажем серии фильмов "Матрица". Фото: Кадр из фильма "Матрица" Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Она привела Нео к Морфеоусу, показала настоящий мир, в котором он живет. После выхода фильма многие молодые девушки копировали ее образ: делали короткую стрижку, пытались похудеть и носили кожаные плащи. В 90-х она была эталоном красоты и силы духа. Фото: Кадр из фильма "Матрица" 3/7 Тринити сыграла канадская актриса Керри-Энн Мосс. Фото: globallookpress.com 4/7 Актерскую карьеру Керри-Энн Мосс начала в 11 лет в школьном театре, а уже в подростковом возрасте отправилась на гастроли в Европу. Когда ей было 20 лет, она начала работать моделью и переезжала в Японию и Испанию. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 На телевидении Мосс начала появляться в эпизодических ролях в драматических сериалах и мыльных операх, где она играла модель. Сниматься она начала в Испании, а потом переехала в Лос-Анджелес, где ее и заметили продюсеры "Матрицы", сделавшие ее звездой. Фото: globallookpress.com 6/7 В 1999 году вышел первый фильм "Матрица" с ее участием и она моментально получила популярность. Девушки хотели быть похожими на ее персонажа Тринити, а мужчины хотели, чтобы рядом с ними была такая же женщина. Фото: globallookpress.com 7/7 В ее фильмографии более 70 фильмов, в кажд из которых она отличилась, но пока что она так и не перебила в сознаниях зрителей свой образ из "Матрицы". Фото: globallookpress.com

Актерскую карьеру Керри-Энн Мосс начала в 11 лет в школьном театре, а уже в подростковом возрасте отправилась на гастроли в Европу. Когда ей было 20 лет, она начала работать моделью и переезжала в Японию и Испанию.

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На телевидении Мосс начала появляться в эпизодических ролях в драматических сериалах и мыльных операх, где она играла модель. Сниматься она начала в Испании, а потом переехала в Лос-Анджелес, где ее и заметили продюсеры "Матрицы", сделавшие ее звездой.

В 1999 году вышел первый фильм "Матрица" с ее участием и она моментально получила популярность. Девушки хотели быть похожими на ее персонажа Тринити, а мужчины хотели, чтобы рядом с ними была такая же женщина. На роль Тринити претендовали и другие актрисы, в том числе Сальма Хайек и Джада Пинкетт Смит, которую взяли на роль Ниобе во второй и третьей частях серии. Хайек рассказала, что на роль ее не взяли из-за ее лени, а потом она увидела в этой роли Керри-Энн Мосс и поняла, что та идеально подходит для персонажа.

«Мы преодолели множество физических испытаний и прослушиваний. Я гибкая и проворная, но и ленивая. Я никогда не ходила в спортзал, а они сказали: "Ты должна бежать!" А я иду и такая: "Куда?"»

Певица Джери Холлиуэлл также рассказывала о своем опыте кастинга на роль Тринити. По ее ловам, отбор был довольно жесткий. Однако она не жалеет о том, что ушла с кастинга. Певица уверена, что для Мосс роль стала судьбоносной.

«Директор по кастингу сказал мне: „Прекрати хмуриться, ты выглядишь как нуждающаяся девушка на выпускном!“. Ну, я и ушла оттуда, как нуждающаяся девушка с выпускного»

В ее фильмографии более 70 фильмов, в кажд из которых она отличилась, но пока что она так и не перебила в сознаниях зрителей свой образ из "Матрицы". Она участвовала в фантастическом фильме "Красная планета", потом ее пригласили в картину "Шоколад", которая позднее стала лауреатом "Оскара". Кроме того, у Мосс подписан долгосрочный контракт с Marvel, согласно которому она играет Джери Хогарт.

Сама Мосс говорит, что сейчас уже не в том возрасте, чтобы играть девушек. Она также отметила, что продюсеры стали предлагать ей более возрастные роли.

"Я слышала, что в сорок лет все меняется. Я не верила в это, потому что отрицаю стереотипы. Но буквально на следующий день после моего 40-летия я читала пришедший мне сценарий и обсуждала его со своим менеджером. Я превратилась из девочки в мать и кого-то старше матери"