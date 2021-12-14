«Пойду дворы подметать»: Логинов рассказал о выживании

Актер Виктор Логинов, известный по роли в сериале «Счастливы вместе», рассказал о непростом периоде в своей жизни. Артист признался, что из-за пандемии у него появились большие финансовые трудности. Подробностями он поделился в беседе с «Комсомольской правдой».
В период пандемии коронавируса Логинов, как и многие его коллеги по цеху, лишился работы. Он был вынужден обратиться за государственной помощью, но выплачиваемых средств не хватало. В результате актеру пришлось продать дом в Тульской области и парковочное место. При этом у Виктора была возможность подзаработать на ведении марафонов, но он отказался наживаться на доверчивых людях.
«Даже если прижмет, никаким инфоцыганством, никакими марафонами желаний я заниматься не буду. Я вообще не представляю, как у блогеров совести хватает потом смотреть людям в глаза? Хотя мне предлагали, как раз когда началась пандемия, такие марафоны вести. Если все-таки что-то случится, я пойду дворы подметать. Я два года отработал шахтером-проходчиком, два года работал спасателем в МЧС. Могу делать все, что угодно»,
— заявил актер, добавив, что сейчас работает над несколькими творческими проектами.
Читайте также о том, что звезда «Кадетства» заявил о желании уйти в монастырь.