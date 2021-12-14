«Пойду дворы подметать»: Логинов рассказал о выживании

«Даже если прижмет, никаким инфоцыганством, никакими марафонами желаний я заниматься не буду. Я вообще не представляю, как у блогеров совести хватает потом смотреть людям в глаза? Хотя мне предлагали, как раз когда началась пандемия, такие марафоны вести. Если все-таки что-то случится, я пойду дворы подметать. Я два года отработал шахтером-проходчиком, два года работал спасателем в МЧС. Могу делать все, что угодно»,