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2 часа назад

Ди Каприо отказался от обнаженной сцены с Мерил Стрип

Актер Леонардо Ди Каприо отказался сниматься в обнаженной сцене с Мерил Стрип во время работы над фильмом «Не смотрите наверх». Об этом сообщает The Guardian.

Ди Каприо отказался от обнаженной сцены с Мерил Стрип
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как рассказал режиссер фильма Адам Маккей, Ди Каприо считает свою коллегу большой звездой и значимым человеком в индустрии, поэтому ему не нравилось, что она будет несколько секунд ходить в кадре голой с татуировкой на пояснице.

«Он сказал мне что-то вроде: "Тебе действительно нужно это показать?" И я подумал: "Это президент [Дженни] Орлеан, это не Мерил Стрип"», — сказал кинематографист.

При этом сама актриса без проблем согласилась сниматься без одежды. Однако в итоге ее заменила дублерша.

Ранее Бен Аффлек назвал причину своего алкоголизма.

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