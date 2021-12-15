Ди Каприо отказался от обнаженной сцены с Мерил Стрип

Актер Леонардо Ди Каприо отказался сниматься в обнаженной сцене с Мерил Стрип во время работы над фильмом «Не смотрите наверх». Об этом сообщает The Guardian.

Как рассказал режиссер фильма Адам Маккей, Ди Каприо считает свою коллегу большой звездой и значимым человеком в индустрии, поэтому ему не нравилось, что она будет несколько секунд ходить в кадре голой с татуировкой на пояснице.

«Он сказал мне что-то вроде: "Тебе действительно нужно это показать?" И я подумал: "Это президент [Дженни] Орлеан, это не Мерил Стрип"», — сказал кинематографист.