Появились подробности о состоянии здоровья Джека Николсона

За долгую карьеру актер Джек Николсон добился всего, о чем можно мечтать. Он сыграл почти восемьдесят ролей, выиграл три «Оскара», а в 2010 году резко перестал сниматься.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Сейчас актер избегает появлений на публике и вообще превратился в затворника. Об этом сообщает АиФ.

Семья актера старается не комментировать его состояние, но это делают другие источники. Один из них рассказал, что 84-летний актер «доживает свои последние дни» и проводит оставшееся ему время в особняке в Лос-Анджелесе.

По данным источника, Николсон больше не выходит из дома. При этом семья не нанимает сиделок, за ним ухаживают сын и дочь.

«Физически он в порядке, но разум покинул его. Очень грустно видеть талантливого актера в таком состоянии», — добавил собеседник издания, фактически подтвердив, что у актера деменция.