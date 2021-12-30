Появились подробности о состоянии здоровья Джека Николсона

За долгую карьеру актер Джек Николсон добился всего, о чем можно мечтать. Он сыграл почти восемьдесят ролей, выиграл три «Оскара», а в 2010 году резко перестал сниматься.
Сейчас актер избегает появлений на публике и вообще превратился в затворника. Об этом сообщает АиФ.
Семья актера старается не комментировать его состояние, но это делают другие источники. Один из них рассказал, что 84-летний актер «доживает свои последние дни» и проводит оставшееся ему время в особняке в Лос-Анджелесе.
По данным источника, Николсон больше не выходит из дома. При этом семья не нанимает сиделок, за ним ухаживают сын и дочь.
«Физически он в порядке, но разум покинул его. Очень грустно видеть талантливого актера в таком состоянии», — добавил собеседник издания, фактически подтвердив, что у актера деменция.
Слухи о том, что у Николсона поразило заболевание, ходили еще с начала 2010-х. Позже заявление было опровергнуто. Но уже в 2014-м Николсон отказался от участия в фильме своего друга Уоррена Битти «Вне правил».
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