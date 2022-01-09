Болдуин раскрыл детали следствия после трагедии на съемках

Американский актер Алек Болдуин опроверг слухи о своем несоблюдении требований следствия по делу о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина». Подробностями он поделился в Instagram.

«Любое предположение о том, что я не выполняю просьбы, приказы, требования следствия или ордера на обыск, это чушь собачья»,

Как подчеркнул Алек, в ходе расследования полиция обязана сделать запрос в тот штат, где он проживает, чтобы получить доступ к данным его телефона. Залезать в телефон без запроса незаконно. Болдуин также отметил, что готов сотрудничать со следствием при соблюдении всех правовых норм.