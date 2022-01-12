Актриса из "Гарри Поттера" объяснила отсутствие Роулинг в спецэпизоде

Актриса Эванна Линч, сыгравшая в "Гарри Поттере" Полумну Лавгуд, рассказала, почему в спецэпизоде не было писательницы Джоан Роулинг. Об этом пишет GB News.
Общественность решила, что ее намеренно не позвали из-за конфликтов взглядов. Из-за высказываний летом 2020 года писательницу обвинили в трансфобии.
Однако, по словам Эванны Линч, Роулинг не смогла принять участие проекте из-за занятости работой. Актриса опровергла слухи о конфликте:
«Я разговаривала со всеми актерами, все они очень уважают ее, хоть и не согласны с ее высказываниями. У нее есть свои убеждения, и она занимается своим делом».