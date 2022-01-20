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2 часа назад

«Это всего лишь конец света»: лучшие роли Гаспара Ульеля

Французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет в Ла-Тронш, Франция. Причиной смерти стал несчастный случай: Гаспар столкнулся с другим лыжником на стыке двух трасс. Ульель получил тяжелые травмы и был доставлен в больничный центр города Гренобль. СМИ сообщают, что актер пренебрег техникой безопасности, катаясь без шлема. У Ульеля осталась жена, певица Гаэль Пьетри, и шестилетний сын. «Рамблер» вспоминает лучшие роли французского актера.

1/8 Роберт Тассен, «На краю света»
Фото: Кадр из фильма
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2/8 Ганнибал Лектер, «Ганнибал: восхождение»
Фото: Кадр из фильма
3/8 Жаку, «Месть бедняка»
Фото: Кадр из фильма
4/8 Манек, «Долгая помолвка»
Фото: Кадр из фильма
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5/8 Луи, «Это всего лишь конец света»
Фото: Кадр из фильма
6/8 Симон, «Последний день»
Фото: Кадр из фильма
7/8 Гаспар, «Париж, я люблю тебя»
Фото: Кадр из фильма
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8/8 Ив Сен-Лоран, «Сен-Лоран. Стиль — это я»
Фото: Кадр из фильма

Гаспар Ульель родился 25 ноября 1984 года в парижском пригороде Булонь-Бийанкур. Свою первую роль в кино Гаспар сыграл в 12 лет. Прорывной ролью для актера стала работа в военной драме Жана-Пьера Жене «Долгая помолвка» 2004 года, где он сыграл с Одри Тоту. За эту роль в 2005 году Ульель получил награду «Сезар» как самый многообещающий актер.

Международная аудитория узнала о Гаспаре благодаря роли Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение». В 2014 году вышел байопик «Сен-Лоран. Стиль — это я», где Ульель исполнил роль великого кутюрье. В 2021 году присоединился к касту сериала «Лунный рыцарь» от Marvel, где сыграл героя Полуночного человека. Эта роль стала последней в карьере актера: премьера сериала назначена на 30 марта 2022 года.

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