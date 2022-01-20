«Это всего лишь конец света»: лучшие роли Гаспара Ульеля

Французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет в Ла-Тронш, Франция. Причиной смерти стал несчастный случай: Гаспар столкнулся с другим лыжником на стыке двух трасс. Ульель получил тяжелые травмы и был доставлен в больничный центр города Гренобль. СМИ сообщают, что актер пренебрег техникой безопасности, катаясь без шлема. У Ульеля осталась жена, певица Гаэль Пьетри, и шестилетний сын. «Рамблер» вспоминает лучшие роли французского актера.

Гаспар Ульель родился 25 ноября 1984 года в парижском пригороде Булонь-Бийанкур. Свою первую роль в кино Гаспар сыграл в 12 лет. Прорывной ролью для актера стала работа в военной драме Жана-Пьера Жене «Долгая помолвка» 2004 года, где он сыграл с Одри Тоту. За эту роль в 2005 году Ульель получил награду «Сезар» как самый многообещающий актер.