«Это всего лишь конец света»: лучшие роли Гаспара Ульеля

Французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет в Ла-Тронш, Франция. Причиной смерти стал несчастный случай: Гаспар столкнулся с другим лыжником на стыке двух трасс. Ульель получил тяжелые травмы и был доставлен в больничный центр города Гренобль. СМИ сообщают, что актер пренебрег техникой безопасности, катаясь без шлема. У Ульеля осталась жена, певица Гаэль Пьетри, и шестилетний сын. «Рамблер» вспоминает лучшие роли французского актера.
Гаспар Ульель родился 25 ноября 1984 года в парижском пригороде Булонь-Бийанкур. Свою первую роль в кино Гаспар сыграл в 12 лет. Прорывной ролью для актера стала работа в военной драме Жана-Пьера Жене «Долгая помолвка» 2004 года, где он сыграл с Одри Тоту. За эту роль в 2005 году Ульель получил награду «Сезар» как самый многообещающий актер.
Международная аудитория узнала о Гаспаре благодаря роли Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение». В 2014 году вышел байопик «Сен-Лоран. Стиль — это я», где Ульель исполнил роль великого кутюрье. В 2021 году присоединился к касту сериала «Лунный рыцарь» от Marvel, где сыграл героя Полуночного человека. Эта роль стала последней в карьере актера: премьера сериала назначена на 30 марта 2022 года.