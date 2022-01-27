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3 часа назад

Талызина рассказала, как чуть не погибла в первый день войны

Актриса Валентина Талызина рассказала, как чудом осталась жива в первый день войны. В эфире программы "Прямой эфир. Андрей Малахов" она рассказала об обстоятельствах тех событий.

Талызина рассказала, как чуть не погибла в первый день войны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я помню первый день войны в городе Барановичи, когда бомбили город. И меня мой отец вытащил из детского сада. Мне было шесть лет. Это было в 12 часов дня. А уже в час этот детский сад был разбомблен. Мы чудом спаслись и выехали из этого города".

При этом ее мать не смогла найти машину, на которой тогда всех жителей вывозили из города.

"Поляки, добрые люди, сказали, чтобы все немедленно уезжали. Сказали, им ничего не будет. На следующий день всех жен коммунистов, комиссаров и детей расстреливали на центральной площади".

Ранее мы писали, что Талызина рассказала о конфликте с Эльдаром Рязановым.

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