Талызина рассказала, как чуть не погибла в первый день войны

"Я помню первый день войны в городе Барановичи, когда бомбили город. И меня мой отец вытащил из детского сада. Мне было шесть лет. Это было в 12 часов дня. А уже в час этот детский сад был разбомблен. Мы чудом спаслись и выехали из этого города".