Алек Болдуин вернулся к съемкам после непреднамеренного убийства

Актер Алек Болдуин вернулся к работе в кино после непреднамеренного убийства.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

На съемочной площадке у актера сработало оружие, что повлекло смерть оператора фильма «Ржавчина». В роковой день от пули из его револьвера погибла оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, сейчас актер принимает участие в съемках фильма «97 минут» в Великобритании. Актер участвовал как минимум в двух сценах: внутри здания и на открытом воздухе.

По данным источников телеканала, актер может сыграть сотрудника Агентства национальной безопасности.