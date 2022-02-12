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3 часа назад

Дочь Евгении Брик до сих пор не знает о смерти матери

Даша Краснова

Коллег и поклонников потрясла новость о смерти 40-летней Евгении Брик. Звезды выражают соболезнования близким Брик, однако дочь Зоя до сих пор не знает о случившемся.

Дочь Евгении Брик до сих пор не знает о смерти матери
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Зое сейчас 12 лета и она уже пошла по стопам матери. Девочка сыграла в детективном сериале Netflix «ОА». По словам семьи, она ранима и впечатлительна. К тому же, подростковый возраст — и так серьезное испытание для ребенка.

Родственники понимают, что новость станет для девочки большим ударом. Сейчас они пытаются решить, стоит ли брать дочь актрисы на похороны.

До этого мы рассказывали, как звезды отреагировали на смерть актрисы.

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