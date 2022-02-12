Дочь Евгении Брик до сих пор не знает о смерти матери

Коллег и поклонников потрясла новость о смерти 40-летней Евгении Брик. Звезды выражают соболезнования близким Брик, однако дочь Зоя до сих пор не знает о случившемся.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Зое сейчас 12 лета и она уже пошла по стопам матери. Девочка сыграла в детективном сериале Netflix «ОА». По словам семьи, она ранима и впечатлительна. К тому же, подростковый возраст — и так серьезное испытание для ребенка.

Родственники понимают, что новость станет для девочки большим ударом. Сейчас они пытаются решить, стоит ли брать дочь актрисы на похороны.