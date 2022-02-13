Умерла актриса, озвучившая Пьеро и Умку

Актриса дубляжа Маргарита Корабельникова умерла в возрасте 90 лет. Актриса скончалась в декабре 2021 года, однако стало известно это только сейчас.

Фото: Василий Малышев/РИА Новости Василий Малышев/РИА Новости

Об смерти сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков на своей странице в Facebook.

«Вчера узнал, что еще в декабре [2021 года] скончалась Маргарита Павловна Корабельникова — голос нашего детства, тот самый [медвежонок] Умка (...) Антошка с картошкой, Гунька из "Незнайки", Вовка из "Блудного попугая" и сотни-сотни героев радиопостановок и сказок с виниловых пластинок», — написал он.

По словам Капкова, в последний раз актриса появилась на экране в 2008 году. Артистка приняла участие в российском документальном сериале «Фабрика чудес».

По данным «Википедии», точная дата смерти Корабельниковой — 25 декабря 2021 года.

Маргарита Корабельникова родилась 19 июня 1931 в Кишиневе. Окончила театральное училище имени Щукина, работала в московском театре имени Ермоловой, затем в Московском Драматическом театре. Известность актрисе дубляжа принесла озвучка в проектах «Союзмультфильма». Голосом Маргариты говорили Пьеро в «Приключениях Буратино» 1959 года, граф Вишенка в «Чиполлино», медвежонок Умка, персонажи «Приключений Незнайки» 70-х, Вовка в «Приключениях блудного попугая», Оля / Яло в «Королевстве кривых зеркал», паромщик Мишка в «Варваре-красе».