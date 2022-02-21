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1 час назад

Майков признался, что стыдится роли Пчелы из "Бригады"

Стелла Шмель

Актер Павел Майков, сыгравший в культовом российском сериале "Бригада" роль Вити Пчелкина, заявил, что не считает эту работу достойной внимания.

По словам звезды, сериал "Бригада" идеализирует и романтизирует криминальный мир, при этом не несет никакой пользы для общества.

"С выхода "Бригады" в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для меня, как актера, сериал "Бригада" принес пользу — известность, а для общества, людей — вред",

— приводит слова Майкова РИА ФАН.

Ранее мы писали, как в "Бригаде" актеры реально избивали друг друга.

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