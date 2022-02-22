Раскрыто состояние госпитализированной Татьяны Дорониной

Подробности состояния госпитализированной народной артистки СССР и президента МХАТ имени Горького Татьяны Дорониной рассказал гендиректор МХАТ Владимир Кехман. Его цитирует MK.RU.
88-летняя актриса в настоящее время находится в Центральной клинической больнице (ЦКБ), куда была переведена из санатория в Барвихе.
«Мы должны были ее сегодня забрать из больницы и отправить в Барвиху, но врачи попросили нас подождать до пятницы, хотят понаблюдать за ней. (...) Когда подтвердился COVID-19, она ни в какую не соглашалась лечь в больницу, пришлось уговорить», — рассказал Кехман.
По его словам, у актрисы сейчас отрицательный результат ПЦР-теста, а ее самочувствие оценивается как хорошее.
Татьяну Доронину знают по ролям в культовых фильмах "Три тополя на плющихе", "Мачеха", "Старшая сестра" и другим.
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