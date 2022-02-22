Раскрыто состояние госпитализированной Татьяны Дорониной

«Мы должны были ее сегодня забрать из больницы и отправить в Барвиху, но врачи попросили нас подождать до пятницы, хотят понаблюдать за ней. (...) Когда подтвердился COVID-19, она ни в какую не соглашалась лечь в больницу, пришлось уговорить», — рассказал Кехман.